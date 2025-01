Novo uniforme do Inter vende mais de 3,5 mil peças em menos de 24 horas

Peça é inspirada na camisa de 1975, ano da conquista do primeiro título brasileiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter lançou, na última quinta (16), o novo uniforme para a temporada de 2025. No jogo contra o México, os jogadores do Colorado estrearam a camiseta. Em um primeiro momento, foram disponibilizadas 1.975 peças numeradas na pré-venda. No entanto, a camisa também caiu no gosto da torcida que, em 30 minutos, esgotou as unidades.

O fato fez com que o Inter ampliasse o lançamento com mais um lote de vendas. Até o meio-dia desta sexta (17), mais de 3,5 mil camisetas já tinham sido comercializadas pelo clube — a venda segue pelo link até que se encerrem os produtos ou até que as vendas comecem nas lojas.

— Nesse primeiro momento, conseguimos, no máximo, produzir 10 mil camisas. Quando bater esse número, encerra a pré-venda e aí para a produção e aguarda a chegada em março. Provavelmente, em três ou quatro dias as vendas se encerrarão. A camisa caiu no gosto do torcedor — comentou Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Inter.

O novo uniforme é inspirado na camisa utilizada em 1975, quando o Inter venceu o Brasileirão pela primeira vez. A conquista completa 50 anos em 2025.

Pôde-se notar que os números dos atletas ganharam mais destaque na parte de trás, assim como a escrita dos nomes, que têm formatação diferente em relação à dos últimos anos. Além disso, seguem as tradicionais listras da Adidas, fornecedora do material esportivo do Inter.