México x Inter: acompanhe a partida em tempo real

O Inter retorna a campo em 2025 na noite desta quinta-feira (16), a partir das 21h, para um amistoso contra a seleção do México. O "Duelo dos Gigantes", como foi intitulado, ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A partida festiva servirá para o Colorado como preparação para o Gauchão . Além disso, ambas as equipes devem lançar seus respectivos uniformes novos no amistoso.

Onde assistir a Inter x México

