Como joga Carbonero, atacante que está perto de ser anunciado pelo Inter

Carbonero teve bom momento no Racing antes de lesão. Divulgação / Racing

O Inter está próximo de anunciar a contratação de Johan Carbonero, atacante que pertence ao Racing. O colombiano de 25 anos chegou a ser destaque do time de Avellaneda no vice-campeonato argentino de 2022, mas perdeu espaço após ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo. Zero Hora explica como joga o atleta que deverá reforçar o setor ofensivo do grupo de Roger Machado.

Carbonero iniciou a carreira no Once Caldas e chegou à Argentina para atuar primeiramente no Gimnasia de La Plata, treinado por Diego Maradona. O jogador, contudo, fez só um jogo sob o comando dele. Dias após a estreia do colombiano, Maradona foi internado pela enfermidade que decretou sua morte em 25 de novembro de 2020.

Carbonero teve desempenho destacado no Gimnasia. Isso levou o Racing a pagar US$ 3,8 milhões para contratá-lo em 2022. E ele foi um dos protagonistas da campanha que levou o clube ao vice-campeonato. O Racing perdeu o título na última rodada ao ser derrotado pelo River, em Avellaneda.

No Racing, Carbonero atuava preferencialmente pelo lado esquerdo em um trio de ataque formado por Enzo Copetti e Matías Rojas, que depois passou pelo Corinthians.

Carbonero teve bom momento no Racing atuando pelo lado direito. Sofascore / Reprodução

Carbonero seguiu titular do Racing até março de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e passou por cirurgia. Seu retorno aos gramados aconteceu apenas na última rodada do Argentino daquele ano.

Em 2024, chegou a fazer 37 partidas pelo Racing, mas foi titular em apenas 16 delas (43,2%). Carbonero esteve em campo em 7 dos 13 jogos do Racing, sendo titular em três. O atacante fez dois gols e deu uma assistência.

Características

Carbonero tem a velocidade e a capacidade de mudança de direção como pontos fortes. Por outro lado, ele apresenta problemas quando precisa atuar em espaços curtos.

Seu posicionamento preferencial é aberto pelo lado esquerdo, mas ele também pode jogar pela direita. Mas o colombiano tem dificuldade para se adaptar quando não joga na posição de extrema.

Esse foi um dos motivos para sua perda de espaço no Racing. Na campanha do título da Sul-Americana, o técnico Gustavo Costas priorizou uma formação com três zagueiros que liberava os alas pelos lados do campo e não contava com extremas.

Carbonero na carreira

Once Caldas

59 jogos, 6 gols e 5 assistências

Gimnasia de La Plata

59 jogos, 11 gols e cinco assistências

Racing