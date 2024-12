Ex-jogadores do Inter são dispensados pelo Bahia

Victor Cuesta (E) e De Pena (D) chegaram ao clube baiano em 2024. Colagem de fotos / Rafael Rodrigues/EC Bahia

Dois ex-jogadores do Inter estão na mais recente lista de dispensados do Bahia. O clube anunciou nesta quinta-feira (12) os encerramentos dos vínculos com o volante uruguaio Carlos de Pena e o zagueiro argentino Victor Cuesta, que ficarão livres no mercado. Além deles, foram dispensados o goleiro Adriel — que tem contrato com o Grêmio — e o lateral Cicinho.

O meio-campista, em suas redes sociais, se despediu do clube, em tom de agradecimento. "É hora de me despedir do Bahia. Quero agradecer a todo mundo no clube, a cada funcionário e, especialmente, a meus companheiros, que fizeram meu dia a dia mais fácil. Obrigado de coração também para essa torcida maravilhosa, que me apoio em tudo momento", escreveu o uruguaio.

Contratado do Inter pelo Bahia sem custos, em abril, De Pena disputou 36 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências nesta temporada no time baiano. Ele atuou no Colorado entre meados de 2022 e início de 2024.

Victor Cuesta, por sua vez, não havia se manifestado nas redes sociais até a publicação desta matéria. Depois de passar 2023 vestindo as cores do Botafogo, o zagueiro argentino não teve muitas oportunidades no Bahia. Foram 18 jogos disputados e uma assistência distribuída. Pelo Inter, ele jogou em 270 oportunidades entre 2017 e 2022.