Como estão as férias dos jogadores do Inter

Os jogadores do Inter se reapresentam para a temporada 2025 nos primeiros dias de janeiro. Enquanto isso, eles aproveitam o período de férias para viajar e visitar a família e os amigos.

Alguns atletas colorados atualizam as redes sociais com o que estão fazendo durante o momento de descanso.

Veja como estão os jogadores do Inter nas férias

Alan Patrick

Camisa 10 está com amigos no interior paulista.

Maestro do Colorado está no interior de São Paulo.

Rochet

O goleiro uruguaio está conhecendo a Floresta Amazônica, no Estado do Amazonas.

Borré

O colombiano postou story indicando que está aproveitando a praia e recarregando energias com a mulher.

Valencia

Atacante treina durante as férias.

O equatoriano voltou para o seu país e tem feito academia mesmo durante as férias. Ele foi visto na cidade de Guaya no início da semana. Nesta sexta (13), publicou um story andando de balsa com a família, na ilha de Santa Cruz, região de Galapagos.