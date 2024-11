O jogo contra o Criciúma vale o ingresso do Inter no G-4 do Brasileirão. Caso vença a partida desta terça-feira (5), o time de Roger Machado vai ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação, assumindo o 4° lugar. O Flamengo, no entanto, poderia retomar a posição apenas empatando com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (6), em Minas.