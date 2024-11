A principal mudança do Inter pelas saídas de jogadores e lesão de Gabriel Mercado foi na zaga. Roger Machado teve de mexer no setor para colher bons resultados no Brasileirão. Pela primeira vez sob o comando do treinador, a equipe alcançou a sequência de três partidas consecutivas sem vazar. Para isso, fixou a dupla titular e também teve que alterar os laterais.