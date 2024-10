O time do Inter para o jogo deste sábado (26), contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, terá uma novidade no setor ofensivo. As boas participações de Bruno Tabata nos últimos jogos estão o reconduzindo ao time titular. Com isso, Gabriel Carvalho deve começar no banco de reservas. Já Clayton Sampaio será mantido na zaga.