Graças a uma combinação de resultados (improvável, sim, mas real), o Inter pode terminar a 31ª rodada do Brasileirão dentro do G-4. Mas mesmo que não entre, vencer o Atlético-MG, que deve ter time misto, é fundamental para seguir buscando as primeiras posições do Brasileirão. É nisso que Roger Machado deve estar focado no jogo das 19h deste sábado (26), na Arena do Galo.