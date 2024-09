O Inter começou, nesta quarta-feira (18), os trabalhos para encarar o São Paulo, no próximo domingo (22), no Morumbi pelo Brasileirão. A comissão técnica tem uma missão: escolher o substituto de Gabriel Carvalho, suspenso pelo terceiro amarelo. A definição ocorre nos próximos dias. Gustavo Prado larga como o favorito para ingressar no meio.