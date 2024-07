Em Rosário, na Argentina, onde enfrentará o Rosario Central pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Inter tenta salvar a temporada. A abertura do mata-mata da competição continental é tratada como uma decisão, uma espécie de cartada final na busca por um título, após a eliminação na Copa do Brasil e a situação do Brasileirão, em que está na metade da tabela.