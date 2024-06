O Inter tem um novo alvo na próxima janela de transferências. Com a possível saída de Vitão para o futebol europeu, o clube vai em busca de um zagueiro. De acordo com o colunista de GZH Vagner Martins, a direção colorada tem interesse no mexicano Carlos Salcedo, atualmente no Cruz Azul. Salcedo está com 30 anos e tem contrato até junho de 2025 com o clube do México. O Cruz Azul toparia negociar o jogador por 2,5 milhões de euros (R$ 14,5 milhões). Caso seja contratado, o mexicano se juntaria a outros nove estrangeiros que compõem o elenco colorado.