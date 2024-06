Com o tanto de desfalques do setor ofensivo, caberá a Wanderson reassumir um papel de protagonismo que anda esquecido. O camisa 11 será um dos poucos habituais titulares que Eduardo Coudet terá à disposição para enfrentar o Criciúma, às 18h30min deste domingo, no Estádio Heriberto Hülse, pela 13ª rodada do Brasileirão. Será, também, uma oportunidade para o jogador garantir seu nome na equipe mesmo quando todos os ausentes atuais estiverem de volta.