Com desfalques na defesa, Inter encara ataque do Atlético-MG com Hulk e Paulinho

Barueri, Caxias do Sul, Criciúma, Florianópolis. A vida de mandante nômade do Inter pode ter sua cena final na noite desta quarta-feira (26) em Criciúma. Há boas chances de o jogo das 21h30min, contra o Atlético-MG, ser o último em que a casa colorada não será no Beira-Rio. Isso porque o clube tenta antecipar para 7 de julho, contra o Vasco, o retorno para o Beira-Rio. Até lá, serão outros dois jogos como visitante, o primeiro novamente no Heriberto Hülse, mas com mando do Criciúma, e o Fluminense, no Rio.