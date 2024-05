No entardecer desta terça-feira (7), no Parque Pontal, quase despercebido entre as centenas de voluntários, se movimentava Eduardo Bauermann. O zagueiro, que cumpre afastamento por envolvimento com apostas esportivas, atua como auxiliar veterinário na recepção de pets. Ele pediu união dos gaúchos e revelou ajuda de outros jogadores neste momento.