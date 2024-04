Córdoba amanheceu com um céu nublado e as ruas vazias. Por ser véspera de feriado nacional — no dia 2 de abril de 1982, iniciou a Guerra das Malvinas —, muitos comerciantes sequer abriram suas lojas. Mas o cenário para a noite desta terça-feira (2) promete se transformar graças à torcida do Belgrano, que se mobiliza para comprar os últimos ingressos para o jogo de estreia da Copa Sul-Americana, contra o Inter.