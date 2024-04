Na Itália, existe um ditado que, adaptado ao futebol brasileiro, diria: "Em janeiro, todos são campeões". Era isso o que se pensava do Inter. Semifinalista da Libertadores de 2023, o time, que havia deixado ótimas impressões, manteve a maior parte do grupo, renovou com o técnico Eduardo Coudet e acrescentou grifes como Alario e Borré, mais à frente somadas a Thiago Maia e Fernando.