A forte chuva que cai do RS, causando enchentes, bloqueios de estradas e outros estragos, está sendo monitorada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o duelo entre Inter e Juventude, nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. Ainda não há um pedido formal dos clubes para adiamento, possibilidade descartada pelo Inter no momento, porém existe um acompanhamento da entidade junto da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).