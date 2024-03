O Departamento Jurídico do Inter obteve uma vitória no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (15) com a absolvição do técnico Eduardo Coudet. Ele foi julgado em virtude do comparecimento ao vestiário do Estádio Alfredo Jaconi enquanto cumpria suspensão no último dia 2 de março. Com isso, o argentino poderá comandar a equipe nas fases derradeiras do Gauchão.