O Inter negocia com o atacante Rafael Borré, que pertence ao Eintracht Frankurt e está emprestado ao Werder Bremen até junho de 2024. Em meio aos trâmites do negócio, surge a informação de que o clube alemão não vai liberar o jogador e promete dificultar sua saída, segundo a imprensa local. Neste domingo (31), o perfil oficial do time fez uma postagem desejando feliz ano novo aos seus torcedores, utilizando a imagem do atleta.