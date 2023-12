A noite de quarta-feira (5) marcará a despedida do Inter do Beira-Rio na temporada de 2023. Diante do Botafogo, mesmo que não tenha condições de almejar algo a mais no Brasileirão, o Colorado garante que está focado em busca de uma vitória para encerrar a campanha da competição. Por isso, conta também com o apoio dos torcedores na última oportunidade de acompanhar o time no ano.