O Inter encerrará, dentro de campo, seu 2023 nesta quarta-feira (6) diante do Botafogo, no Beira-Rio, em jogo que vale pouca coisa em termos de Campeonato Brasileiro. Com a classificação para a Copa Sul-Americana garantida, o time de Eduardo Coudet buscará deixar uma última boa impressão para a torcida e garantir aos cofres a maior premiação possível dada pela CBF.