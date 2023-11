A vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Bragantino no Estádio Beira-Rio foi importante para afastar a equipe do Z-4 do Brasileirão e deixar a vaga na Copa Sul-Americana 2024 mais próxima. Porém, para conseguir chegar até o resultado positivo, o técnico Eduardo Coudet precisou fazer mudanças importantes para o jogo deste domingo (26).