Tricolor recebeu mais de R$ 1,8 milhão por avançar de fase na Copa do Brasil.

As competições do futebol brasileiro em 2025 podem render uma quantia milionária ao Grêmio .

Entre Copa do Brasil , Brasileirão e Sul-Americana, veja quanto o Tricolor pode embolsar ao final da temporada com cada uma das disputas.

Copa do Brasil

Com a classificação sobre o São Raimundo, nesta quarta-feira (19), o Grêmio levou mais R$ 1.874.250 como premiação da CBF pela Copa do Brasil.

Brasileirão

Na temporada passada, o campeão do Brasileirão ganhou cerca de R$ 48 milhões .

Sul-Americana

Já na Sul-Americana , o montante ao primeiro colocado deve ficar na casa dos U$ 6 milhões (aproximadamente R$ 35 milhões na cotação atual), podendo chegar a 9,5 milhões (quase R$ 50 milhões ) somando as premiações das fases anteriores.

