Torcida do Grêmio faz recepção para jogadores no estacionamento da Arena antes de jogo contra o São Paulo

Renato Portaluppi no desembarque no estacionamento.

O Grêmio preparou uma ação especial para a torcida recepcionar a delegação na chegada à Arena antes do jogo contra o São Paulo. Os jogadores, comissão técnica e direção desceram do ônibus a alguns metros do acesso para o vestiário e foram saudados por centenas de torcedores.