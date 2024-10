Mesmo que em termos de colocação na tabela a distância para o Z-4 ainda seja confortável, a pontuação volta a ser um fator de risco para o Grêmio. Após a derrota no Gre-Nal, o time de Renato Portaluppi ficou apenas a três pontos do primeiro integrante da zona de rebaixamento (Corinthians, 17º, com 32).