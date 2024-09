O Grêmio lançou, nesta sexta-feira (13), o terceiro uniforme para a temporada de 2024. A nova camiseta presta homenagens aos 70 anos do Olímpico, casa do Tricolor entre 1954 e 2013, e também reverencia Everaldo, ex-jogador, um dos maiores ídolos do clube e campeão mundial com a Seleção em 1970.