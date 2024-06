Nesta quarta-feira (19), iremos para mais um teste do time misto, do desgaste físico de alguns e, principalmente, do coração do torcedor tricolor. Às 20h, no Castelão, o Grêmio, que adentrou a zona de rebaixamento na última rodada, precisa superar o Fortaleza, que foi goleado recentemente pelo Cuiabá. Será um time improvisado para poder ter uma equipe mais competitiva no clássico Gre-Nal de sábado (22).