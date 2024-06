O Grêmio chegou a Goiânia no início da noite desta terça-feira (25) para enfrentar o Atlético-GO na quarta (26), às 20h, no Estádio Antônio Accioly. O time viajou de Curitiba, onde fez o último treino. O desembarque na capital de Goiás não teve grande apoio de torcida, apenas poucas pessoas foram ao hotel da concentração para tirar fotos com os jogadores.