Em uma partida excelente do nosso Tricolor, aplicamos 4 a 0 no The Strongest, em Curitiba, no melhor “jeito de ser” do Grêmio, que sempre cresce nas dificuldades. Obviamente que devido às circunstâncias, o time entrou jogando com o bom e velho “sangue nos olhos”, com uma vontade a mais, mas também precisamos salientar que não poderia ser diferente com o apoio dos mais de 25 mil torcedores que compareceram ao Couto Pereira.