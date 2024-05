Rivais em campo, mas unidos fora dele. Grêmio e Estudiantes são adversários de grupo na Libertadores 2024. Os argentinos aproveitaram a conexão momentânea para promover um ato de solidariedade. Na tarde desta segunda-feira (13), o clube de La Plata iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.