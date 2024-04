O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, respondeu sobre a situação de Felipe Carballo em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (5). O volante uruguaio está sem jogar desde dezembro do ano passado e passou por uma cirurgia na região do púbis durante as férias. O jogador segue afastado das atividades do grupo gremista.