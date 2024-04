A semana que se avizinha é de suma importância para as pretensões do Grêmio na temporada. Depois de empatar em 0 a 0 com o Juventude no último sábado pelo jogo de ida da final do Gauchão, o Tricolor terá de viajar até La Paz para enfrentar o The Strongest-BOL na estreia da Libertadores. No próximo final de semana, aí sim terá o jogo de volta contra o time de Caxias do Sul para enfim decidir o campeão gaúcho de 2024.