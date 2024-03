Finalmente estão definidos os primeiros confrontos da tão aguardada Libertadores da América 2024. O Grêmio caiu no grupo C ao lado de Estudiantes de La Plata, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, e Huachipato, do Chile. Um grupo no qual não pegamos os adversários mais fáceis, mas sim bastante competitivo e com desafios para o nosso Tricolor.