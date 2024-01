O Grêmio formalizou, nesta quinta-feira (4), uma nova parceria para o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube. Em 2024, o clube terá o apoio do Hospital Moinhos de Vento para os atletas profissionais das equipes masculina e feminina. O acordo prevê a realização de todos os exames de pré-temporada, testes do meio de temporada e admissionais de novos reforços.