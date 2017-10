Luiz Ávila / Agencia RBS

Eu tinha 14 anos e estava sozinho na sala do apartamento em que morava em Criciúma-SC quando aconteceu. Ao final da partida, fui à sacada e fiquei esperando a reação nas ruas. Demorou, mas veio, ainda que tímida. Da sacada do prédio, o mais alto da cidade, vi um grupo pulando em uma das esquinas da Avenida Centenário. Espremo a memória, mas não me vem um número: quatro, cinco pessoas, não sei. Talvez até mais. Era tarde, estava escuro. Mas era o mundo que chegava.

Sempre me pareceu uma bobagem esta história de reconhecimento da FIFA para aquela vitória. Naquela madrugada, este mesmo Renato Portaluppi, que faz me sonhar novamente, entortou os alemães do Hamburgo e colocou o Grêmio na história do futebol. O time jogou pra frente, vertical e elegante. Os gols do Renato, repetidos à exaustão, parecem ter sido o ápice daquela jornada, mas é preciso ver o jogo completo para se deliciar com o que jogou o Mário Sérgio e sobretudo o Tarciso.

Hoje a FIFA anunciou, lá na Índia, em dos seus ricos e soberbos congressos, que reconheceu aquela madrugada. Para se ter uma ideia do quanto absurda é a decisão, é como se ela tivesse entrado na minha memória de adolescente para dizer “agora sim”. Como se ela tivesse invadido a história do futebol para, arrogante, anunciar que o Santos de Pelé e o Flamengo de Zico realmente conquistaram o planeta da bola.

Claro que a postura anterior alimentava o folclore da discussão clubística. Não ia além. Aqueles que passaram a infância, adolescência, sofrendo com os dribles do Renato, com aquele neon azul no Estádio Olímpico e seus dizeres “Grêmio Campeão do Mundo”, usaram a cegueira e a prepotência anteriores da Fifa para tentar fazer alguma diferenciação. Era galhofa, corneta, nunca levei a sério, até porque conquistas futebolísticas são absolutas. Não há ponderação para o sonho.

Sempre admirei este torneio novo que apura o melhor clube de futebol do ano. O organizador atual tem o mesmo mérito e alcance do que aquele jogo único na madrugada, que colocava o melhor time europeu e sul-americano frente a frente. Tudo evolui, tudo se aperfeiçoa. Clubes africanos começaram a participar da disputa, trazendo muitas alegrias e justiça à disputa. É da vida. Espero que a correção de rumo da Fifa ajude a confirmar o que tenho tido sobre a trajetória dos clubes do nosso Estado: somos absolutamente iguais em nossas vitórias e derrotas, títulos e quedas.