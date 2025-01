Inter vem de quatro vitórias consecutivas sobre o Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal 444 está previsto para o segundo sábado de fevereiro, dia 8, a partir das 21h. O duelo, válido pela sexta rodada do Gauchão, será na Arena do Grêmio.

Este será o primeiro clássico de 2025. O Inter vem de quatro vitórias consecutivas no confronto entre as equipes. O último triunfo do Tricolor foi no Brasileirão de 2023.

Alteração de horário do Gre-Nal 444

Inicialmente previsto para ocorrer às 19h do dia 8 de fevereiro, o Gre-Nal foi adiado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Segundo a instituição, a mudança ocorreu por solicitação de ajuste de grade da emissora detentora dos direitos de transmissão.

Grêmio x Inter (Gauchão 2025)

Data: sábado (8), às 21h

sábado (8), às 21h Local: Arena do Grêmio

Clássico na Arena

O Gre-Nal 444, pela sexta rodada do Gauchão 2025, será realizado em 8 de fevereiro, 21h, na Arena do Grêmio. A escolha pela casa do Tricolor para a realização do clássico é simples, pois a cada ano existe alternância de mando de campo no Gre-Nal da primeira fase do Estadual.