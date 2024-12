ACE Filtradores vence Serafina Corrêa nos pênaltis e conquista a Série B do Gauchão de Futsal

O Ginásio José Bertoldo Ledur, conhecido como "Morangão", estava completamente tomado por torcedores. E a grande maioria saiu com a felicidade estampada no rosto. Nos pênaltis, a Acef - Associação Cultural e Esportiva Filtradores - derrotou a ASF - Associação Serafinense de Futsal - de Serafina Corrêa, por 6 a 5 e sagrou-se campeã gaúcha de futsal da segunda divisão . Os dois times vão jogar na Série A em 2025.

No tempo normal, os Filtradores precisavam vencer por qualquer placar para provocar uma prorrogação pois haviam perdido na ida por 8 a 3. Mas foram os visitantes que abriram 2 a 0 no placar. A Acef reagiu, virou o placar e fechou em 4 a 3 no tempo normal.