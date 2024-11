O jogo entre as equipes feminina sub-13 de futsal do Pelotas e masculina da Escola JR Futsal, pela Liga Zona Sul de Futsal, transcorria sem percalços até os quatro minutos do primeiro tempo. A partir deste momento, as meninas do Pelotas começaram a ser agredidas verbalmente pela torcida nas arquibancadas. O motivo dos xingamentos misóginos: eram meninas jogando futsal contra meninos.