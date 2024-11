Em casa Notícia

Guarany aplica nova goleada no Novo Barreiro e avança às quartas do Gauchão de Futsal

Depois de atropelar o adversário no jogo de ida, equipe de Espumoso venceu com autoridade no seu ginásio e ultrapassa a campanha do ano passado, quando caiu nas oitavas para a Assoeva

31/10/2024 - 22h17min Atualizada em 31/10/2024 - 22h39min