"Não será fácil": é o sentimento que se repete nas falas dos técnicos dos clubes do Gauchão de Futsal ao falar sobre a expectativa para as oitavas de final do torneio, que começam nesta quinta-feira (17). Os jogos, que terão transmissão ao vivo no YouTube de GZH, colocarão equipes do Interior frente à frente com grandes expoentes do futsal nacional.