Ijuí Futsal se classifica na prorrogação em Dom Pedrito. Confrontos das quartas na Série Bronze estão definidos

Restam oito times na luta pelo título da terceira divisão do adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). E quem passar na próxima fase, chegando às semifinais, já estará garantido na Série Prata em 2025. Cidades tradicionais do esporte no interior como Ijuí, Campo Bom e Santa Vitória do Palmar sonham com o acesso.

22/09/2024 - 21h56min