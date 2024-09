Chegou a hora de buscar o hexa. O Brasil estreia na Copa do Mundo de Futsal neste sábado (14), às 9h30min (horário de Brasília). O primeiro jogo no Mundial do Uzbequistão é contra Cuba, no Complexo Esportivo de Bucara, cidade que fica a 570 quilômetros de Tashkent, capital do país.