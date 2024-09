Recuperação Notícia

Após lesão, Pito segue tratamento para defender o Brasil na semifinal do Mundial de Futsal

Mesmo sem o camisa 10, eleito o melhor jogador do mundo, seleção brasileira venceu jogos das oitavas e das quartas de final da Copa do Mundo do Uzbequistão

30/09/2024 - 12h50min