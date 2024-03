Com uma goleada de 8 a 0 sobre os donos da casa, a ACBF voltou a vencer na 2ª edição da Copa Lages de Futsal, em Santa Catarina. A partida contra o Lages Futsal foi disputada nesta sexta-feira (8), no Ginásio Jones Minosso. O resultado levou o time gaúcho para a liderança do torneio com seis pontos ganhos em duas partidas. Mesma situação do Corinthians-SP que também venceu nas duas primeiras rodadas. Neste sábado (9), as duas equipes se enfrentam na última rodada em jogo que vale o título do torneio. O começo está previsto para 19 horas.