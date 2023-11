O lado físico, técnico e mental andam lado a lado no futsal. E para o técnico da Assoeva, Fernando Malafaia, esses conceitos foram determinantes para a vitória heroica — e de virada — do time de Venâncio Aires sobre a sólida equipe do Cascavel (PR), neste domingo (5), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF).