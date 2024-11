A atacante Marta está concorrendo como autora do gol mais bonito do futebol feminino na temporada 2023/2024 no prêmio The Best da Fifa. O tento diante da Jamaica, na vitória por 4 a 0, em 1º de junho de 2024 foi indicado na categoria inaugural intitulada de Prêmio Marta, semelhante ao Prêmio Puskas.