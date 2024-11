A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (28), os indicados ao prêmio The Best. No futebol feminino, o técnico Arthur Elias concorre nas categorias voto popular e dos jurados. A situação é a mesma de Marta, que disputa o Prêmio Marta com o gol marcado diante da Jamaica, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos.