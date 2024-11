A Seleção Brasileira segue invicta após a disputa dos Jogos Olímpicos. Nesta quinta-feira (28), a equipe de Arthur Elias venceu a Austrália por 3 a 1, no Suncorp Stadium, em Brisbane. O triunfo veio com gols de Amanda Gutierres, duas vezes, e Gio Queiroz. Foord descontou para as donas da casa.