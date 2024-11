O segundo amistoso na data Fifa entre as seleções femininas da Austrália e Brasil ocorre às 5h35min deste domingo (1º). Na manhã desta quinta-feira (28), as brasileiras derrotaram as australianas por 3 a 1, no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. A nova partida ocorre no Cbus Super Stadium, em Gold Coast. O duelo é preparatório para a Copa América, marcada para 2025.